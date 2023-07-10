高雄市教育局今年暑假舉辦了各類型的營隊，包含雙語、程式語言、數位科技，以及促進學生健康發展的體育競賽運動類營隊、知性藝文、技能研習等類型營隊，教育局長謝文斌10日也到鳳山科技中心為「暑期科技體驗營隊」揭開序幕，與學生們一同參與電腦繪圖與雷射雕刻。

暑假期間，教育局所屬科技中心舉行包含20項以上的科技體驗活動，提供學生學習體驗；其中鳳山科技中心（7月10日、7月18日、7月28日）有翻轉燈、彈珠迷宮營隊課程；路竹科技中心（8月11至16日）舉辦Bing AI玩創客藝術、仿生科技液態挖掘機體驗營；還有楠梓科技中心（7月4日、7月11日、7月12日、7月19日）的ChatGPT 和 AI 繪圖、實木筆筒與隔熱墊、電子魔幻鏡等課程，而中山科技中心7月4至5日有藍芽遙控馬達車（平板軟體與App藍芽程式）等課程，內容多元豐富。

謝文斌說，「暑期科技體驗營隊」落實高雄市扎根科技教育領域，內容強調培養學生「做、用、想」的能力，透過推動科技教育，培育科技人才，啟發學子善用知識改善生活，共構高雄成為國際科技城市。