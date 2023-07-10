全台廢玻璃再利用降低，去化速度緩慢，花蓮全縣廢玻璃量截至今年6月已累計至532.1公噸，其中花蓮市垃圾掩埋場數量已高達240公噸。（花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣議員魏嘉賢（右）因廢玻璃回收問題，日前與花蓮市長魏嘉彥（中）前往花蓮市垃圾掩埋場會勘。（花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台廢玻璃再利用降低，去化速度緩慢，花蓮全縣廢玻璃量截至今年6月已累計至532.1公噸，如未有效處理，未來恐垃圾掩埋場恐因持續囤積而被大量玻璃瓶塞爆。環保局表示，已向環保署爭取廢玻璃回收補助費用，每公斤約1.4元，同時也尋求在地石材業者將廢玻璃破碎後製成廢玻璃砂，用於掩埋場覆土使用，增加去化管道。

花蓮縣議員魏嘉賢日前因接獲花蓮市民陳情指出，台灣廢玻璃瓶過去多運至大陸變賣，近年因對方不再收購，國內回收業者考量處理成本、技術及供需等問題，接收意願不高，以致玻璃瓶大量囤積，目前花蓮市垃圾衛生掩埋場資源回收區的廢玻璃瓶數量已高達240公噸。

由於暑假期間縣內觀光客增加，垃圾衛生掩埋場恐因廢玻璃瓶去化速度慢被塞爆，造成後續大量玻璃瓶面臨無法回收的困境，魏嘉賢呼籲環保署及環保局盡速制定相應措施，建立完整的供應鏈，包括回收、運輸和處理成本等問題，確保回收系統順暢運作。

他也建議兩單位應加強回收業者和廠商技術培訓和知識普及，提高處理意願及能力，並鼓勵企業使用可回收材料，減少玻璃瓶使用量，將廢玻璃粉碎後的粉末運用至道路鋪設等公共工程，減少廢棄物堆置，有效達到回收再利用成效。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，家用少量廢玻璃回收暫無問題，但小吃部等餐飲業者因處理廠端收的量少，加上小量回收商考量縣幅狹長，運輸不符成本，便不願轉運廢玻璃；環保局已在4、5月協調環保署針對縣內回收商補貼費用，約每公斤1.4元。

環保局目前已協請花蓮縣內擁有處理廢玻璃資格的石材業者，嘗試破碎吉安鄉內約20公噸的廢玻璃，製成廢玻璃砂，用於掩埋場覆土使用，待評估、計算處理成本後，再用運輸費補貼整體費用。

張華砡還說，縣內清潔隊還是會回收廢玻璃，不過量大恐影響回收車整體的收運時間及流程，建議餐飲業者自己送去清潔隊部，飯店旅館等事業單位則需自行處理。

市長魏嘉彥則說，花蓮市資源回收車空間有限，一車僅能放置約20袋廢玻璃瓶，每家戶限制單次僅能回收2袋麻袋大小的廢玻璃瓶，歡迎民眾事前預約，自行將家戶廢玻璃瓶載運至垃圾衛生掩埋場，不須額外收取處理費。