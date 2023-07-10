燦坤(2430)七月之夏號召百大3C廠牌匯集最強的優惠資源，發起暑期最大檔「真快樂會員特典」，促銷活動至7月16日通過心動超值的促銷方案，而這一季更迎來了煥新氣象，夏日會員特典發表會中正式宣布AKIRA(黑澤良平)擔任燦坤最新年度代言人。

燦坤暑期最大檔促銷活動周五正式吹響，燦坤「真快樂會員特典」全館5折起，價值台幣百萬的燦坤K幣狂抽10天，最高有機會一次獲得3萬燦坤K幣(1燦坤K幣可折抵1元)。

大小朋友樂「宅」家，全國電暑假3C家電優惠強檔上映，破盤入手四大家電正對時，年中大促沒買夠，活動至7月18日全館家電享9折、大家電享77折起，電腦也享66折起，單筆消費滿10萬元登錄發票還能天天抽萬元現金。另外八月迎來父親節，全國電也率先祭出優惠，即日起至8月9日「電鬍刀男神節」爸氣搶先登場。

而ESG消費當道，燦坤也率先啟動「酒矸倘賣嘸」舊換新專案推有價回收。科技的進步使得全球電子垃圾逐年堆積成災，3C產品作為現代人生活的必需品，內含有不同形態的有害化學物質，不正確的丟棄行徑往往是造成環境汙染的一大元凶。在台灣不僅環保署提供多元的回收管道，燦坤多年來亦致力於電子產品回收的觀念養成與落實，耕耘電器舊換新的ESG消費10年有餘，在這永續經濟時代，燦坤以「酒矸倘賣嘸」靈感出發，率先發起「有價回收」舊換新活動，搶先拿舊機換新機，即可享有獨家現折優惠超精省，會員特典期間指定商品還可再享估價金額加碼15%優惠。