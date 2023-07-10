新北市新聞局昨晚於府中廣場舉行紀錄片星空放映活動，邀民眾觀賞《神人之家》，導演盧盈良、新聞局長張愛晶皆出席觀影，更於放映會現場公布新北天際影展第二波「HIGH玩濾鏡」活動上線，最大獎是長榮航空機票。下一場星空放映會則將在9月2日於台中文化創意園區願景廣場舉行，放映李建成導演《再會啦白宮》。

《神人之家》入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片、最佳剪輯、2022 瑞士真實影展國際長片競賽單元，更榮獲2022台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯獎、觀眾票選獎等，講述導演離家二十年，再次回到家鄉，卻發現當年迫使他逃跑的人事物不曾改變，面對家庭情感與現實的拉扯，透過鏡頭的紀錄與對話，現場觀眾看完也感性回應，就像看到自己家庭的生活故事。

導演盧盈良映後座談表示，這部作品的重點在於「人」，「神」究竟存不存在，我們無從得知，家人始終都在那裡，只是你願不願意靠近，很慶幸能為自己的家庭留下影像，幫助了哥哥，也讓自己解開對家人曾經的怨懟。

張愛晶表示，新北市13年來持續不斷地用各種方式支持國內紀錄片工作者，舉辦新北市紀錄片獎徵件競賽，為優選作品尋覓放映的平台，與國際影展、長榮航空機上娛樂系統及LINE TV合作，將優秀的導演、優質的紀錄片帶上天際帶到國際，臉書粉絲團規劃天際影展專屬濾鏡拍照活動抽好禮，歡迎大家一起參加，支持優質紀錄片。

新聞局指出，「2023 新北天際影展」第二波「HIGH玩濾鏡」抽獎活動，即日起至9月30日，使用新北天際影展專屬濾鏡拍照分享並留言，就有機會獲得天際好禮，最大獎抽長榮航空機票，讓你與新北市紀錄片獎一同飛上天際，更多活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。