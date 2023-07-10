曾琮瑜在講座時，妥瑞症工作犬AMBER乖乖陪同在一旁。（中醫大新竹附醫提供／羅浚濱新竹傳真）

前美國UCLA護理系與醫學院妥瑞症研究訪問學者曾琮瑜是妥瑞症患者，到中醫大新竹附設醫院分享「永不妥協~妥瑞症教會我的人生大小事」，他說在國中小時被霸凌，甚至一度輕生，幸在父母親全力支持照顧下，決定和妥瑞症和平共處，去體悟生命的美好，取得2碩士學位正拚博士，期許自己做別人的燈塔，幫助更多的人。

這場講座吸引家有妥瑞症小孩的父母親到場聆聽，陪伴孩子度過疾病帶來的衝擊，曾琮瑜分享妥瑞症讓他學會三件事，第一既然改變不了妥瑞症，就和平共處，第二做利己利他的志業，期許做一座燈塔，照亮別人，第三感謝他的父母親，從小一直陪伴他，給他勇氣。

曾琮瑜考上中山大學社會學研究所及美國喬治華盛頓大學公共衛生碩士，拿到兩個碩士後又以第一名考上國立中正大學教育所博士班，指會往取得中正大學與美國UCLA教育學相關系所雙博士學位的方向邁進，以當老師為志業。

曾琮諭四處演說，希望可以透過教育來改變不了解所產生的誤會與霸凌議題，更希望能拋磚引玉，有更多的演講機會鼓舞更多人。曾琮瑜在講座時，妥瑞症工作犬AMBER乖乖陪同在一旁，曾琮瑜說，AMBER會察覺他的焦慮，適時安撫他。

身心科主任王明鈺表示，妥瑞症是一種神經發展性疾病，常發生於5到15歲兒童，妥瑞症可能和遺傳及環境因素相互影響有關，曾琮瑜很幸運在一個充滿愛的家庭中長大，也幸運遇到一位好老師協助成長，現在曾琮瑜也成為幫助別人成長的貴人

王明鈺以曾琮瑜的成長經驗，可知即便罹患妥瑞症，智力、學習力並不會受到影響，好好念書，貢獻所長，一樣可以成為別人生命中的天使和貴人，建議父母陪伴支持，成為孩子成長最重要的動力。

竹縣》妥瑞症患者曾琮瑜 分享永不妥協

羅浚濱／竹縣報導

前美國UCLA護理系與醫學院妥瑞症研究訪問學者曾琮瑜是妥瑞症患者，到中醫大新竹附設醫院分享「永不妥協~妥瑞症教會我的人生大小事」，他說在國中小時被霸凌，甚至一度輕生，幸在父母親全力支持照顧下，決定和妥瑞症和平共處，去體悟生命的美好，取得2碩士學位正拚博士，期許自己做別人的燈塔，幫助更多的人。

這場講座吸引家有妥瑞症小孩的父母親到場聆聽，陪伴孩子度過疾病帶來的衝擊，曾琮瑜分享妥瑞症讓他學會三件事，第一既然改變不了妥瑞症，就和平共處，第二做利己利他的志業，期許做一座燈塔，照亮別人，第三感謝他的父母親，從小一直陪伴他，給他勇氣。

曾琮瑜考上中山大學社會學研究所及美國喬治華盛頓大學公共衛生碩士，拿到兩個碩士後又以第一名考上國立中正大學教育所博士班，指會往取得中正大學與美國UCLA教育學相關系所雙博士學位的方向邁進，以當老師為志業。

曾琮諭四處演說，希望可以透過教育來改變不了解所產生的誤會與霸凌議題，更希望能拋磚引玉，有更多的演講機會鼓舞更多人。曾琮瑜在講座時，妥瑞症工作犬AMBER乖乖陪同在一旁，曾琮瑜說，AMBER會察覺他的焦慮，適時安撫他。

身心科主任王明鈺表示，妥瑞症是一種神經發展性疾病，常發生於5到15歲兒童，妥瑞症可能和遺傳及環境因素相互影響有關，曾琮瑜很幸運在一個充滿愛的家庭中長大，也幸運遇到一位好老師協助成長，現在曾琮瑜也成為幫助別人成長的貴人

王明鈺以曾琮瑜的成長經驗，可知即便罹患妥瑞症，智力、學習力並不會受到影響，好好念書，貢獻所長，一樣可以成為別人生命中的天使和貴人，建議父母陪伴支持，成為孩子成長最重要的動力。

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