第一財經10日報導，阿里巴巴集團9日晚間在港交所發布公告稱，集團正在考慮是否參與螞蟻集團擬議的股份回購。螞蟻方面透露，基於對公司長期發展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自願放棄參與回購。

此前，螞蟻集團發布公告稱，為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份，總回購比例不超過總股本的7.6％。相關事項已獲得螞蟻集團董事會批准，並提交股東大會審議。

公告稱，阿里巴巴集團收到其持有33％股權的非並表關聯方螞蟻集團的通知，螞蟻集團將召開股東大會，以批准（除其他事項外）螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6％股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為人民幣（下同）5,671億元（約784.8億美元）。若以此計算，7.6％的股份估值超過430億元。

此外，中國證監會7日晚間也宣布，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。