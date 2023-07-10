行政院長陳建仁10日上午視察台中國際機場，他說，除盡快恢復原有14條航線外，也持續推動第3航廈闢建及周遭銜接道路工程、中捷橘線等，提升中部民航服務。（潘虹恩攝）

台中國際機場新航廈歷經3年多整建完成，行政院長陳建仁、交通部長王國材等人10日上午至台中國際機場視察。陳建仁表示，期盼航廈落成可以增加台中機場旅運量能，除盡快恢復原有14條航線外，也持續推動第3航廈闢建及周遭銜接道路工程、中捷橘線等，提升中部民航服務。

台中機場於2004年由水湳遷往清泉崗，近年旅運量逐年上升，至2019年已達282萬人次近乎飽和，民航局啟動航廈整建計畫，期盼將年容量擴建至369萬人次。民航局長林國顯指出，計畫投入10.85億元，為維持航廈正常營運，採3階段的「半半施工」進行，主體工程已於今年5月全數完工，預計本月中竣工。

陳建仁說，台中國際機場航廈改善工程完成，提升中部民航服務，期盼盡快恢復原有14條航線，「台中出、台中進」是最好的方式；台中市有全球密度最高的精密機械產業聚落，對在地產業發產重要，「政府對台中國際機場的每1份投資，都是投資中台灣的發展全台灣的未來」。

他說，政府會加強吸引觀光客，今年目標是來台旅客增加到600萬人次，相關道路銜接工程包括去年核定國道1號后里大雅路段拓寬、今年啟用的國道4號豐原潭子通車以及明年台74線工程等，中央和地方會努力推動，以期促進交通順暢。

王國材表示，台中國際機場是座小而美的建設，原來有14條航線現已恢復4條，預計年底前恢復9條航線，1年內14條航線完全恢復；第3航廈的擴建計畫也啟動，預計可以達到1000多萬運量，交通部已經和中市府洽談捷運橘線規畫要盡速，以配合航廈擴建，未來旅客由中部進出，可協助抒解桃機壓力。

民航局表示，提出新闢航線或增班可優免機場降落費等措施後，台中機場已復飛河內、胡志明、香港、澳門等定期航線；7、8兩月也陸續規畫了韓國釜山、越南峴港、韓國濟州島等包機航線，日本名古屋包機航線也在籌畫中；越南胡志明市、海防市及河內等定期航線，可望年底前復飛。