為加強民眾回收觀念，新北市環保局推出「回收有禮 循環有你」活動，上半年4場活動收集1.5萬個資收物，預計下半年再辦4場下鄉活動，本月11日上午10時至下午2時將在石碇區農會辦理，民眾只要攜帶6個以上資源回收物，即可兌換限量環保生活好物，現場還有回收互動小遊戲，完成任務即可獲1包環保衛生紙。

環保局指出，「農藥廢容器及飲料玻璃瓶」將額外加碼，民眾只要攜帶10個農藥廢容器或20個飲料玻璃瓶，除原兌換好禮外，還有機會獲得1公斤有機質肥料，希望建立正確回收觀念。

環保局表示，農藥成分含有毒物質，使用過的農藥空瓶或其他塑膠容器若被任意丟棄、混合回收，將造成環境汙染，影響環境生態、人民健康，因此使用完的農藥容器，應以清水反覆沖洗3次，避免農藥殘留，空瓶晾乾後應拴緊瓶蓋，與其他資源回收物分開回收。

環保局補充，民眾若遇到不確定該如何丟棄的物品，可至環保局「回收物品易查通」網站查詢，只要輸入物品名稱，即可得到正確的分類方式，呼籲民眾一起妥善回收各項可再利用的資源，減少廢棄與環境負擔。