北韓周一（10日）譴責美國將彈道飛彈潛艇，帶到北韓半島附近水域；並稱美國偵察機在朝鮮半島上空飛行是挑釁行徑，揚言將把其擊落。對此，韓國軍方10日就北韓所謂的美國空軍偵察機侵犯其領空的主張反駁稱，北韓捏造事實。

美國一艘核動力巡航飛彈潛艇在上個月開抵韓國釜山。據北韓官媒《朝中社》報導，北韓國防部發言人10日發表聲明說，美國此舉是公然對北韓和區域國家核勒索，對和平構成嚴重威脅。

另外，北韓發言人也在聲明中，指美軍「RC-135」、「U-2S」和「RQ-4B 全球鷹」偵察機在朝鮮半島東部和西部海域上空開展飛行偵察，並稱美國空軍戰略偵察機曾多次在東海上空侵犯北韓領空。發言人表示，美軍必將為其挑釁行為付出代價，北韓無法保證不會發生美軍偵察機，在北韓東海上空被擊落的驚人事件。

對於北韓的聲明，韓國聯合參謀本部10日反駁稱，北韓捏造事實。韓軍方嚴厲敦促北韓立即停止以虛假主張，加劇緊張局勢的行為，並強調，美國空軍偵察機在朝鮮半島周邊上空飛行，是一般的偵察活動，北韓所謂的美偵察機侵犯其領空的說法並不屬實。