分析師指出，自3月中旬以來，日經指數大幅上漲27%，但日經在6日卻大幅回檔，3個月以來首次掉到25日移動平均線之下。因此，日經能否在短期內重新站回25日均線之上，是觀察重點之一。

日經指數中，表現較差的股票是安川電機（Yaskawa Electic），因為財報不好，股價一度大跌3%。由於日圓兌美元匯價近期走高，導致出口為主的日商，海外營收金額減少，尤其是車商影響較大，像是日產、本田以及速霸陸都大跌2%左右。。

晶片相關類股也走跌，東京威力科創以及愛德萬測試各自跌1%附近。不過，電子商務業者樂天集團（Rakuten Group）表現突出，大漲約2.4%，承接6月底從14年低點反彈的態勢。

經濟數據方面，日本政府10日指出，因貿易逆差增加，5月經常帳盈餘較4月少，降至1.86兆日圓，約130.8億美元，跟路透社彙集各方資料的1.88兆日圓差不多。