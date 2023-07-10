床墊多久該換一次？英國床墊製造商建議，每6至8年就要換新床墊，他們估算，每名成人平均每年在床上流下98升汗水，8年下來在床上掉下5公斤皮屑，形成細菌、黴菌、塵蟎溫床，輕則導致過敏、眼睛癢、嘔吐、腹瀉，嚴重者可能造成肺炎。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國床墊製造商「Opera Beds」專家建議，根據使用情形及磨損狀態，每6至8年就應該換掉舊床墊。

報導指出，老舊床墊可能藏有細菌、體液、黴菌孢子、塵蟎等各種生物及廢物，對人體造成輕重不等影響。

■細菌

研究顯示，老舊床墊是細菌溫床，曾發現過葡萄球菌、乳酸桿菌（Lactobacillus）、鏈球菌（Streptococcus）及大腸桿菌。這些細菌可能導致皮膚感染、胃部不適、膿瘍（Abscess）、關節問題，甚至造成肺炎；另外也可能導致泌尿道感染、心臟、骨頭、眼睛感染。

■體液

報導指出，床上沾滿汗漬、口水、精液、皮膚油垢等體液，這些體液滲進去床單、床墊，專家預估，在床墊的使用壽命內，累積下來這些體液能填滿2個浴缸。

另外專家也預估，平均每位成年人每年在床上流下26加侖（約98升）汗液，使床成為真菌的溫床，報導指出，酵母菌、黴菌、及金黃色葡萄球菌等細菌，可能導致皮膚紅腫、疼痛、起水泡，甚至造成眼睛疼痛。

■黴菌孢子

「Opera Beds」指出，老舊床墊也容易孳生黴菌孢子，「對短期、長期健康構成危害」，尤其如果房間較為潮濕或未適當通風，暴露在黴菌下的初期徵兆包括鼻塞、打噴嚏，以及眼睛或皮膚發紅、發癢。

常見的黴菌孢子包括青黴菌、枝孢菌屬（Cladosporium）、鏈格孢菌屬（Alternaria）以及麴菌（aspergillus），容易引起流鼻水、打噴嚏、鼻塞、搔癢等過敏反應。

■塵蟎

專家表示，陳年床墊纖維中也可能發現塵蟎，加重患者溼疹、氣喘等問題，「事實是，你的床墊愈老舊，累積的塵蟎就愈多」。

專家說，塵蟎以皮屑為食，他們預估，8年下來一張床墊平均累積了5公斤的死皮屑，如果是夫妻一起睡或和寵物共枕，床墊上的皮屑量將是兩倍。