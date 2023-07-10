「2023社團新幹線」大型聯合展演「夜光派對」，教育局長楊郡慈頒獎給獲得舞台人氣賞第一名竹東高中韓舞社。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

「2023社團新幹線」大型聯合展演「夜光派對」，9日晚在遠百竹北登場，齊聚40組新竹地區學生社團，打造青年學子的專屬舞台及特色市集，同時安排現場人氣投票，最後結果為舞台人氣賞第一名竹東高中韓舞社、市集人氣賞第一名竹北高中化學研究社、線上人氣賞第一名成德高中流行舞蹈社。

今年聚集新竹地區高中職校和大專院校共計40組社團，有熱舞社、吉他社和熱音社等社團令人熱血的舞台演出，更有竹北高中動畫社及電音社、內思高中魔術社及新竹女中嘻哈研究社等社團，以精湛表演秀出青年的創意與能量，舞台上20組動態社團的接力演出，嗨翻全場！

活動舞台下另設置20個靜態社團攤位市集，包含明新科技大學的戰術研究社、中國科技大學的日本次文化研究社，及六家高中的躲貓貓社等社團，也用獨特的方式和創意呈現社團成果。

活動並邀請歌手陳忻玥作為壓軸演出嘉賓，她獨特的嗓音為全場帶來高潮，並以自己追尋夢想的經歷，鼓勵在場的社團青年，無論生活中遇到多少阻礙，都要保持內心的熱情，充滿正能量繼續向前。

現場並有民眾票選活動，市集人氣賞第一名竹北高中化學研究社、第二名關西高中希茜康輔社、第三名六家高中躲貓貓社。舞台人氣賞第一名竹東高中韓舞社、第二名成德高中流舞社、第三名磐石高中熱舞社。線上人氣賞第一名成德高中流舞社、第二名竹東高中韓舞社、第三名竹北高中動畫社，由教育局長楊郡慈頒獎表揚。並有精彩好禮摸彩，抽出5名幸運得主帶走iPad、Nintendo Switch、Airpods、Marshall藍牙音響及潮流腰包等好禮。

楊郡慈表示，教育局持續辦理專屬社團青年的大型聯合展演，從2021年至今已邁入第三屆，社團參與度愈來愈踴躍，希望藉此可以提供青年學子們多元展能的舞台。

7月之後還會辦理社團幹部訓練營、主題交流活動、見習參訪及培力工作坊等，活動熱力到12月不間斷。8月規畫集結桃竹苗社團同學，一起投入嘻哈饒舌創作的跨縣市串聯行動，用多元方式展現社團豐沛的創意與能量。

楊郡慈指出，新竹縣是少數除直轄市外，提供校園社團資源的縣市，從111年起提供校園社團活動經費申請，迄今已累積近百萬學生社團多元展現經費補助。

青年社團據點「Young Space」在3月啟用，免費提供縣內青年學子專業的練團室、練舞室及多功能教室，舉辦多樣類型的展演活動，曾舉辦主題活動「班學聯運動會」，有新竹縣市150名班學聯社團的學生參與，社團培力工作坊並有嘻哈及Cosplay等主題，希望鼓勵青年學子積累寶貴人生歷程，盡情參與社團活動，放心追求興趣及夢想。