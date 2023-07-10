中央銀行6月祭出自然人在六都及新竹縣市第2戶7成限貸令，被外界批評打到先買後賣的換屋族，央行今日公布協助處理措施，排除自然人名下已有1戶房貸，主張其因有實際換屋需求，擬申辦特定地區第2戶購屋貸款者，得不受央行規定貸款成數上限7成之限制，幫換屋族解套。

央行表示，6月16日新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限7成，政策制定時已考量換屋者權益；惟實施以來，仍有部分先買後賣之換屋族，反映對其造成換屋資金壓力。為達成本次信用管制目的，並兼顧實際換屋者之資金需求，經與多家主要銀行研商，提供協處措施。

協處措施適用對象包括自然人名下已有1戶房貸，主張其因有實際換屋需求，擬申辦特定地區第2戶購屋貸款者。另自112年6月16日起申辦之貸款案件均可適用。

央行表示，協處措施適用對象經與承貸金融機構切結約定下列事項者，得不受規定貸款成數上限7成之限制，包括借款人應於特定地區第2戶購屋貸款撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸之抵押權，以及不得以轉貸等方式規避上開事項。

央行強調，借款人違反切結事項之不利違約效果，包括：立即收回貸款成數差額；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項之違約金。