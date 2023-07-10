高雄56歲呂姓男子日前到銀行要匯45萬元，稱是要投資給某證券公司投顧操盤，行員起疑報警。警方獲報到場，呂男表示，近期網上認識自稱投顧長髮正妹「小惠」，對方稱跟著她就能穩賺不賠，呂男誤信為真，聽小惠指示到銀行匯錢。據悉，呂男上月才因投資海外基金被騙，這次又落入相同圈套，令他破口大罵「怎麼又是詐騙！」

據悉，呂男日前使用Line通訊軟體，認識自稱在某證券公司擔任投顧小惠，稱跟著她操盤投資，能穩賺不賠，縱橫股海。隨後邀請呂男進入投資群組，並在內分享明牌，而群組內其他學員也不時PO出自己獲利對帳單，感謝小惠報明牌讓他們爽賺數萬元，呂男因此誤信為真，向小惠表示也想投資獲利。

7日下午1時20分許，呂男前往新興區六合一路某銀行，向行員表示要匯款45萬元至小惠提供的金融帳戶帳號，行員起疑報警。新興分局中正三路派出所員警獲報到場，向呂男講解網路自稱投顧報明牌都是騙人的，並分享許多真實案例分析，呂男得知後醒悟，向辛苦勸阻的員警、行員表達感謝。

據了解，呂男得知自己遭詐後，改變一往溫和模樣，破口大罵「怎麼又是詐騙！」，原來呂男在上月時，因為誤信海外基金投資獲利，遭到詐騙，後續前往轄區分局報案，此次又入相同圈套，也令員警無奈搖頭，告誡呂男要對於網路上高獲利的訊息多加留意，避免遭詐。