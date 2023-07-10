全球疫情大解封，民眾生活逐漸恢復常態，一名住在日本東京的台灣女子表示，經過3個月面試，終於圓夢進入迪士尼工作，她說新冠肺炎解封後，迪士尼不僅讓舞者回歸遊行隊伍、入園遊客也可跟各個角色互動，園區恢復以往歡樂的氣氛，最令她感到開心的是，在園區內遇到來自台灣的遊客，各個都非常熱情，甚至還給她鳳梨酥和護手霜等鼓勵她，讓她感動得當場噴淚。

原PO前天（8日）於論壇《Dcard》指出，住在日本東京5年，經過3個月漫長面試，成功錄取成為迪士尼的員工。她說，新冠肺炎流行期間，迪士尼防疫措施相當嚴格，但疫情緩和後，園區放寬標準，舞者也回歸遊行隊伍、入園的遊客可以跟各個經典角色，如跟米奇、米妮等擊掌、擁抱，甚至是簽名。

原PO表示，她可以自由選擇是否佩戴口罩，也能跟和每個遊客合照，最令她開心的是，在園區內遇到台灣遊客，對方得知她是台灣人，都會給她正面能量鼓勵，甚至從包包裡拿出鳳梨酥和護手霜送她，她感動得當場落淚，「希望能夠和更多台灣人相遇」。

網友看了她的貼文，也紛紛留言鼓勵，「能在小時候的夢想地工作，感覺真的很棒，加油」、「朋友說去迪士尼憂鬱症都好了」、「能在喜歡的地方工作感覺疲憊感也會降低一點，而且妳的穿搭好可愛」、「實現夢想真棒」。