【在趙少康辦公室直播】揭秘侯友宜韓國瑜餐敘私下互動！趙少康如何讓侯友宜直球對決四大主張？趙少康傳授參選立委的策略！

國民黨立委參選人、新北市議員葉元之今（10）日拜訪中廣董事長趙少康，兩人一同直播時聊到國民黨總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜之間的互動，趙以第一視角還原日前在黃復興黨部活動時發生的爭議，直言「我這麼近都沒有覺得椅子有什麼，結果居然被大做文章，真的很好笑」。

葉元之今日與趙少康一同開直播與粉絲互動，期間聊到侯友宜9日在一場活動中公開向韓國瑜道歉一事，趙透露其實侯與韓都大人有大量，韓的心胸寬廣大家都清楚，侯也是一位鐵漢，並爆料在日前黃復興黨部舉辦的活動上，侯就已私底下跟韓說抱歉，韓也當場說沒事，「這些小事扯來扯去，我真的覺得沒有什麼道理」。

趙少康提到，雖然與侯友宜有過幾次來往，但因為過去曾與韓國瑜當過同事，兩人之間比較熟悉，活動當天韓有私事要順便跟他討論，才會坐比較靠近他，「我們那天都不覺得椅子怎麼樣，怎麼最後變成重頭戲」。

韓國瑜挨轟遲到一事，趙少康解釋，當天韓是從雲林趕來參加活動，事前就有告知主辦單位要12點半至1點才能到，最後大概12點40分抵達，所以應該不算遲到；至於沒直接喊支持侯友宜，趙少康則說，當天他拉著韓的手、韓拉著侯的手，大家一起高呼「侯友宜凍蒜」，就已經有把名字喊出來了，「也許當時是有一些誤會吧，不過我覺得都過了，老是記這些小恩小怨就很麻煩，大家要大開大闔一點」。