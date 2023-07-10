由「天際航空–迷你熱氣球光雕音樂秀」在夜幕星空下揭開序幕。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

敲出撼動人心鼓聲的「和太鼓奏流TAIWAN」。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

首次在宜蘭以高空魅力秀震撼全場的「西班牙法會集團」。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2023夏戀礁溪、礁心一夏」於22日晚上7時，在礁溪國小操場繽紛登場，由「天際航空–迷你熱氣球光雕音樂秀」在夜幕星空下揭開序幕，接著上場的是融合現代劇場、舞蹈的「東方藝術團」，及敲出撼動人心鼓聲的「和太鼓奏流TAIWAN」，壓軸為首次在宜蘭以高空魅力秀震撼全場的「西班牙法會集團」，節目精彩可期。

此次國際藝術盛會以「溫泉勝地、接軌國際」為創意主軸，秉持「藝術、國際、融合」3大概念，集結「國際藝術劇院」與「台灣特色團體」演繹，以舞蹈、音樂、馬戲、視覺、聲光等多元感官元素型態演出，在月夜星空下，讓魅力礁溪融合東西方族群，打開一扇通往世界的窗。

一般人習慣在冬季泡溫泉，連續2年奪最高榮譽「十泉十美」及「最佳新創獎」殊榮的礁溪溫泉，以健康主張、泡湯新觀念鼓勵全國民眾，藉由夏季時節盡情享受碳酸氫鈉美人湯泉的體驗。礁溪鄉民代表會主席游見璋指出，中醫師有提到「冬病夏治」，夏天流汗就是排毒，歡迎遊客一起到礁溪泡溫泉，帶動觀光人潮。

鄉長張永德表示，礁溪溫泉為全國鄉親首選的溫泉勝地，今年疫情舒緩下，來自各縣市的遊客非常的多，尤其近期宜蘭夏季旗艦活動童玩節開始，相信到礁溪的遊客會比更多，歡迎大家至礁溪國小一同欣賞熱氣球光雕、藝術表演、體驗水質絕佳的美人湯。

首次在宜蘭登場的「西班牙法會集團」，將以高空新馬戲引爆異次元高空震撼魅力秀，在40米的高空帶來戲劇化的空中演出，其聲光意境可謂史無前例，顛覆傳統演出形態，挑動遊客的視、聽感官神經，打開穿梭國際藝術的時空隧道，掀開夏戀礁溪最高潮。

活動當天，在礁溪國小周邊道路會有交通管制，活動相關異動可查詢「真愛趣礁溪」網頁公告，或至「真愛趣礁溪」臉書粉絲專頁、「礁溪觀光旅遊網」http://www.jiaoxi-tourism.tw/ 查詢。