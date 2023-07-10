群益投信表示，展望第三季，在全球經濟較預期中更具韌性並支撐企業獲利，供應鏈持續改善及通膨逐步降溫下，雖然仍需留意經濟前景以及主要央行政策變化，不過鑒於市場最糟情況已過，整體而言仍相對有利於風險性資產後市表現。

群益投信指出，建議投資大眾仍可透過資產配置來掌握市場投資機會，依照個人投資屬性與偏好，第三季以「SHINE」配置策略來因應。

其中S代表Safety多元配置，穩健型投資人可透過多重資產基金與目標風險組合基金來一次滿足股債配置需求，平衡投組波動；High Interest代表高息資產，包括相對其他市場高殖利率的台股高息ETF，以及資產品質與收益水準俱佳的金融次順位債券基金；I代表Indispensable投組長期不可或缺的市場，以美股基金與台股基金最為看好；N為New Trend新趨勢，包括瞄準全球電動車與電力轉型趨勢的雙電基金、順應ESG減碳趨勢的台灣ESG低碳50ETF，以及受惠AI題材且競爭力強勁的台股半導體收益ETF；E則代表Emerging Asia亞洲之星，以印度基金、大中華基金最為值得關注。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，歷經去年全球央行的積極升息下，儘管現階段處於高利率環境，全球經濟增長仍較預期更具韌性，惟經濟增長呈現分化，成熟市場包括美國、日本的經濟增長預估值獲得上修，新興市場中的拉美區域上修動能亦不俗，歐元區經濟則有降溫現象。在通膨方面，美國通膨緩步降溫，不過住房除外核心PCE下降幅度有限，這也使得聯準會年內仍不排除升息可能，不過可觀察到，在原物料價格下滑，全球供應鏈狀況改善下，商品價格可望進一步趨緩，此外，勞動市場供需邁向平衡，薪資增速降溫有助抑制服務性通膨，使得下半年通膨持續下行的趨勢可期。整體來看，下半年投資雖然有兩項觀察重點仍須留意，分別為主要央行動向、經濟趨緩狀況，不過在經濟與企業獲利仍有撐之下，風險性資產仍有表現機會，股市方面尚有回補空間，債市則受惠於收益率仍具吸引力，且貨幣緊縮政策對債市的干擾逐漸減低下，表現亦可期待，不過在經濟前景仍受關注下，穩健收益標的料續受關注，包括金融次順位債、投資級債可留意。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，聯準會升息循環將漸入尾聲，經濟硬著陸機會不大，消費信心開始回穩，需求若逐漸復甦，製造業生產與資本支出也有望重回擴張。在台灣方面，景氣谷底已過，基期因素使得今年第四季外銷、GDP可望顯著成長，不過短期在大盤漲多以及除權息的影響下，盤勢不排除有整理可能，不過後續在經濟轉折向上、大選紅利驅動下，仍看好指數有上行機會，值得一提的是，台灣最重要的半導體族群在去庫存逐漸進入尾聲後也可望轉為成長，而AI大趨勢更是帶動台廠新一波龐大商機，不論是營運面、評價面皆會有上升趨勢，將引領台股走向新的科技創新世代。在產業布局方面，建議可留意題材熱度高、新產品/規格升級、景氣落底回升、政策作多概念例如AI/HPC、USB4/Wifi7、伺服器新平台、散熱、記憶體、EV、生技、綠能等類股表現。