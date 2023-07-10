知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」5月才因違法販賣契約商品、吸金逾220億元，遭高雄地院罰款2億元，女總裁陳秋白判10年6月。高雄地檢署7月再度發動搜索，發現龍海仍持續運作吸金。檢方怒斥該集團「目無法紀」，訊後諭令陳秋白300萬元交保，其餘幹部100萬至15萬元不等交保。

2013年，五互集團子公司龍海生活事業開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，聲稱投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，吸引不少菜籃族投入百萬元。2019年有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

陳秋白當庭強調，「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約是以保險概念設計的商品，銷售的均為商品及消費契約，非收受存款，更無吸金犯意。但法官查出，陳秋白試圖以期滿發給「增值金」或「物價波動補償金」的表象，規避收受存款及支付利息的不法內涵，海削2萬民眾、菜籃族，吸金逾220億元，依銀行法判陳秋白10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。

該案仍在審理中，檢調又掌握線索，發現龍海公司依然持續販售「鑫樂活2.0」契約，以「保證獲利、完全還本及利息優於銀行定存」等條件吸金。3日上午持法院核發之搜索票，至陳秋白位於高雄市鼓山區等7區、新北市中和區、台中市南區及西區、彰化縣彰化市、台南市南區等3區之住居所及公司共21處執行搜索，當場扣得798萬元現金，另向法院聲請扣押該集團公司名下帳戶餘額1633萬元獲准，並通知陳秋白其公司相關人員、證人到案。

檢方查出，該集團2019年7月即因違法吸金被查獲，陳秋白等人無視法紀，繼續透過龍海公司旗下北區、中區、南區及高屏區各營業據點的業務人員對外招攬，持續販售「鑫樂活2.0」契約。

檢方表示，清查後發現仍有民眾持續上當受騙，但由於前案被害人資料尚不齊全，與此案新名單也有部分重疊，詳細受害人數還要深入釐清。

訊問後，檢方認定陳秋白等人共同違反銀行法第29條第1項、第29條之1之規定而犯同法第125條第1項罪嫌重大，但無羈押之必要，諭令被告陳秋白300萬元交保，陳姓執行長、陳姓財務部經理各100萬元交保，其餘公司幹部11人分別以15萬至30萬元不等交保。