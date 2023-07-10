很多人習慣早上來杯咖啡提神，其實它對健康還有另外正面影響。內分泌科醫師陳潔雯就指出，美國一項在2014年發表的大型研究發現，與日均喝2杯咖啡的族群相比，每日再多喝一杯者，罹患第二型糖尿病風險降低11％。不過，她也提到，若有胃潰瘍、胃食道逆流、心律不整及失眠症狀的人，可能會受咖啡成分影響而加重病症及不適，因此不建議喝咖啡。

陳潔雯在臉書專頁「療生活‧陳潔雯醫師」發文表示，美國在2014年曾發表一項大型研究，透過多年問卷追蹤後，經統計發現，習慣喝咖啡與罹患第二型糖尿病風險有關。該研究顯示，與日均喝2杯咖啡的族群相比，每日再多喝一杯者，罹患第二型糖尿病風險降低11％；每日減少一杯咖啡的人，反增加17％罹患第二型糖尿病的風險。

另外，陳潔雯表示，該研究也指出，若以含有少量咖啡因的茶類代替，則顯示與糖尿病風險無相關性；即便飲用不含咖啡因的咖啡，也對第二型糖尿病進程發展，有些微保護作用。

陳潔雯進一步說明，咖啡攝入對代謝有明顯影響，包含多種內分泌相關的類固醇、蛋白質氨基酸代謝等，及減少膽固醇和三酸甘油脂的代謝物。她說，有長期喝咖啡習慣者，能維持肝臟和胰臟β細胞功能正常，且活化細胞粒線體抗氧化功能；而良好的胰臟β細胞就與減緩糖尿病前期胰島素阻抗有關，也因此，有助降低罹患第二型糖尿病風險。

即使咖啡對健康有如此正面影響，陳潔雯仍提醒，若有胃潰瘍、胃食道逆流、心律不整及失眠症狀的族群，可能會受咖啡成分影響而加重病症及不適，因此不建議喝咖啡。除此，有服用藥物的人，要注意與咖啡可能的交互作用，以免影響藥物效用；也不要額外添加糖或奶精。

國健署建議，成人每天咖啡因攝取量在300毫克以下、孕婦不超過200毫克，青少年和孩童也要避免攝取，以免影響鈣、鐵吸收而影響發育。