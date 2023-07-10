適逢補習班招生旺季，常有民眾向台北市教育局反映頻繁接獲補習班行銷電話。教育局表示，業者如使用來源不明個資行銷招攬，將被依法裁處罰緩，嚴重者會停招，從2022年至今已裁罰21件，總金額超過100萬。

教育局表示，每年針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，也定期稽核校內個人資料處理相關作業，同時告誡台北市補教業者招生不得違反《個人資料保護法》，經查核發現違法情事將嚴懲不貸。

教育局提醒，如市民接獲補習班撥打電話招生，可記錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，必要時得予以錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，並將以上資料提供教育局，屆時將派員查證或到補習班稽查。

教育局指出，如果補教業者未能說明個資取得來源，亦無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，即屬違反個資法，將依法裁處罰鍰。去年至今教育局依個資法裁罰補習班21件，總罰鍰總額已逾100萬元。

教育局呼籲補教業者，切勿藉來歷不明個資推銷招攬，取得學生個資應經當事人同意。首次電話行銷時，應提供當事人表示拒絕的方式，如對方拒絕，業者應立即停止利用其個人資料行銷。

教育局表示，如發現補習班持有來源不明個資，用以行銷招攬，違反個資法規定，教育局將從重裁處罰鍰，並處以停止招生處分，補教業者切勿以身試法。