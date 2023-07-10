有媒體近日報導美國要求我「軍醫局預醫所研發生物戰劑」，並興建P4實驗室（生物安全第4級實驗室）。對此，國防部昨（9）日澄清，建置該實驗室目的是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。行政院前院長蘇貞昌稍早在臉書也強調，「這是假訊息」，引發網友熱議。

針對媒體稱國軍研發生物戰劑一事，蘇貞昌今（10）日表示，報導中有提到他在2022年6月23日與2023年元月9日，兩度主持代號為南海工作會議的祕密會議。

對於上述說法，蘇貞昌強烈回擊，「那兩日我有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，我也從未主持所謂南海工作的秘密會議，該報導為不實訊息，且連基本查證工作都沒有確實做好，請大家不要相信。」

對於蘇貞昌的說法，網友也熱烈回應，有人稱「院長直接反擊，夠力」、「那就提告吧」。

不過也有民眾持反對意見，稱「為何不提告？」、「請提告假訊息，不要用fb澄清」、「告下去，雖然電火球已經習慣」；另還有人嘲諷，「我們比較想知道您掃把準備好了沒？」

國防部已強調，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。