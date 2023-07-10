影》打詐國家隊淪為國家詐騙隊？ 蔡英文、林右昌視察警政署刑事局

總統蔡英文今（10）日赴刑事局視察警方打擊詐欺犯罪的績效與策略，但對於各界氣憤的外役監問題卻未回話直接閃人，行政院副院長鄭文燦則在接受聯訪時說，相關修法下會期9月份時就會進入立法程序，政府的立場是希望儘速完成立法。

「星二代」易寶宏因殺警遭判刑9年，沒想到卻遭爆入獄後改調外役監，讓基層員警暴怒嗆「我學長白死了」，直接引爆各界輿論，國民黨總統參選人侯友宜也怒批，「殺警案的受刑人可以移到外役監，活摘器官的嫌疑犯也可以交保，這樣不公不義的制度，政府把人民當塑膠嗎？」

蔡英文今日與鄭文燦、打詐辦公室主任李憲明、內政部長林右昌、警政署長黃明昭和刑事局長李西河等人一同前往刑事局打詐中心聽取簡報，離開時媒體想知道蔡對重罪犯服外役監一事的態度，但蔡未多言，僅點頭後就直接離開。

鄭文燦則在接受聯訪時說，相關修正草案在去年提出，規定重刑犯不能轉外役監，各界基本上有共識，立法院也陸續開公聽會及詢答，預計會在下個會期9月份時進入立法程序，政府的立場是希望能夠儘速完成立法。