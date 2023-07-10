雖然海興泳池已經封閉施工，但仍傳出有民眾擅自闖入，爬過消坡塊戲水。基隆市府表示將加強現場告示，並強化巡察，民眾若遭罰，罰金將高達3萬元起跳。（張志康攝）

基隆市議員施偉政（中）、基隆市議會議長童子瑋（左）、市議員鄭文婷（右）共辦會勘，要求市府強化海興泳池告示，引導民眾至合法場域戲水。（張志康攝）

基隆市海興游泳池正在進行維修更新工程，但傳出有泳客帶著孩子翻越消波塊擅自闖入戲水。基隆市議會議長童子瑋、議員施偉政、鄭文婷10日上午舉辦會勘，要求市府強化相關告示，提醒民眾。基隆市政府也表示，將請警方及海巡協助巡察，若有違反，將依違反《漁港法》開罰新台幣3萬元起跳。

海興游泳池是海水游池，因為有規畫，深獲基隆本地及外地遊客喜愛。但因為年久失修，基隆市政府6月底公告封閉，進行改善工程。但基隆市議員施偉政表示，自海興泳池封閉施工後，仍有部分民眾破壞圍籬、跨越封鎖線進入泳池戲水，為泳客安全考量及工程進度能夠順利儘速完工，他邀集市府相關單位到現場研議改善方案。

施偉政說，今年夏天非常炎熱，不少民眾都有意找地方戲水游泳消暑。但因為海興泳池正在施工，他親眼看到有家長帶著孩子翻越消波塊闖入海興泳池戲水，他擔心民眾可能會釀成危險，因此希望市府能協助處理。

童子瑋表示，希望市府能夠加強海興泳池附近的告示，提醒民眾當地正在施工，並引導有意戲水的民眾至附近大武崙沙灘或是和平島。另一方面，市府也應該有相關安全配套，以保障民眾安全。

鄭文婷也認為，民眾任意闖入施工中的海興泳池涉及觸犯《漁港法》，也希望市府能夠做好相關的警示及宣導，促使改善工程能夠順利進行。

基隆市政府產發處農漁管理科長周淑慧表示，市府已於7月5日張貼告示，指出若民眾任意闖入施工中的海興泳池戲水，涉犯《漁港法》，罰金自3萬元起跳，市府將會請管理同仁及海巡單位協助加強巡查，若有民眾擅自闖入，將開罰新台幣3萬元以上。

另一方面，周淑慧說，顧及外地遊客，市府也將會在附近加上告示牌，引導有意戲水的民眾前往鄰近的大武崙沙灘或和平島公園，不僅有救生員常駐，也有更好的相關配套設施，在安全合法的場域戲水，民眾會更盡興。