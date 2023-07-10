台中國際機場新航廈歷時3年多整建後，主體工程已於今年5月完工，本月中旬全部竣工。交通部長王國材指出，台中機場新航廈已全部啟用，目前已恢復4條航線，現在最大目標是希望1年內完全恢復疫情前的14條航線。行政院陳建仁院長今天視察時則宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，機場捷運與各項聯外交通，政府也會全力推動。

台中機場於2004年由水湳遷往清泉崗，2010年起客運量快速成長，至2019年已達282萬人次，已趨近航廈設計容量290萬人次；民航局隨即啟動原已規劃的航廈整建計畫，將年容量擴建至369萬人次（國內線100萬人次、國際線269萬人次）。

民航局長林國顯指出，此計畫投入10.85億元，為維持航廈正常營運，計畫採三階段的「半半施工」，利用疫情期間全力推動，主體工程已於今年5月全數完工，預計本月中竣工。

交通部長王國材指出，台中機場新航廈已全部啟用，國際與國內線共用，效率非常高，現在最大目標，是趕快恢復疫情前的14條航線，目前已恢復4條，希望1年內完全恢復。未來旅客由中部進出，可協助抒解桃機壓力。交通部協助台中市政府推動捷運橘線，協助旅客輸運。

陳建仁指出，台中機場對中部產業非常重要，台中機場未來還要蓋第三航廈，包括明年要通車的國道一號連接台74線的系統交流道，以及未來的機場捷運等聯外交通，政府也會全力規劃。

民航局表示，台中機場已復飛河內、胡志明、香港、澳門等定期航線；7、8兩月也陸續規劃了韓國釜山、越南峴港、韓國濟州島等包機航線，日本名古屋包機航線也在籌劃中；越南胡志明市、海防市及河內等定期航線，也可望年底前復飛。