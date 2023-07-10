李芷麟為亡夫王中強導演舉辦「念」畫展。（林淑娟攝）

李芷麟為亡夫王中強導演舉辦「念」畫展，也為已故公公王仲廉將軍的《征塵回憶》一書重新出版發布。（林淑娟攝）

昔日金鐘視后「小辣椒」李芷麟，去年9月痛失因癌症過世、結褵48年的另一半資深導演王中強，在好友、台北市議員應曉薇的鼓勵下，她決定為亡夫舉辦紀念畫展「念」，刻畫兩人走過半輩子的流金歲月，10日上午舉行畫展開幕式，同時也為其已故公公王仲廉將軍的《征塵回憶》一書重新出版發布。李芷麟在記者會中哽咽表示：「希望他們父子在天之靈會感到安慰！」

王中強、李芷麟夫妻檔是昔日戲劇黃金組合，兩人合作的《歸情》曾獲得金鐘最佳戲劇大獎，賢伉儷後來移居蘇州20年，閒暇時最愛繪畫自娛。李芷麟說，王中強導演從小就喜歡畫畫，只是忙於工作沒時間作畫，到了年紀大、拍戲少，處於半隱退狀態時，賦閒在家又不喜歡跟朋友出去喝酒玩樂，經常一個人在家看書、散步。因為導演從小愛畫畫，有時候劇本上都是畫，重要的劇情還拿紙畫出來，「我就提議我們去買點顏料畫具來畫畫，反正你現在沒事，他說好」。

「一開始是他畫，我在旁邊看，看了我手癢，趁他不注意，我也開始畫，等於他是我的畫畫老師，我喜歡畫可是不會畫，就愛看畫展。其實他也沒學過畫，是廣播系畢業，這事完全是興趣」。以後有空她仍會繼續畫，「只是沒人指導我而已，希望他在夢裡指導我！」

李芷麟說，這次在台北市議會文化藝廊舉行的畫展籌備了幾個月，共準備70多幅導演和她自己的作品，「好友曉薇鼓勵我應該走出心裡的悲傷，幫導演跟自己再辦個展覽，我考慮了一下，想說好吧，就秀一下恩愛吧！」她說導演創作豐富，擅長靜物、風景寫生、風土人物等，她則愛畫花和鳥魚貓狗等動物。

摯愛過世後，她說很多朋友都夢過他，唯獨自己沒夢過，「我很生氣，夢過他的人都說，他笑嘻嘻地說病好了，可是我想要他自己跟我說啊，我才會放得下。還有鄰居打給我說夢到王伯伯了，也是笑嘻嘻說他病好了。我說下次再夢到他時跟他講，叫他來給我夢、跟我說些什麼，因為他沒留下半句話，所以我⋯⋯（哽咽）」。

她說，「因為那時候他插管不能講話，在ICU大概1個月，他本來生命力很強，可是到了最後，插管很痛苦。所以我現在都跟所有朋友講，生病千萬不要插管，平平安安、很舒服地走就好了，插管太痛苦了，他根本不能說話，嘴脣都是破的，他很辛苦，我很心痛」。

王中強病逝後，李芷麟去年底從蘇州回到台灣，被問另一半是否長眠蘇州？「我還沒帶他回來，我先把他放在廟裡，也許，我如果要回來定居，就會把他帶回來，因為我要陪他」，至於是否搬回台灣，她說自己還在考慮，因為台灣到處都是兩人過去一起去過的地方，有太多共同回憶，很怕觸景傷情。

她幾年前曾撐了一場大病，頭痛得厲害，吃止痛藥都沒效，求診中醫把脈才知道是耳朵裡長帶狀皰疹，「我老公那時很怕我中風！」現在的她身體很好，平常靠走路散步保養，「昨天走9000多步，但一開始自己一個人走路不是很習慣，以前我們都是手牽手，年輕時牽手，到老了更需要手牽手，所以一開始一個人走真的很不習慣，我現在還不能看到人在我面前牽手，不管是年輕夫妻、年老的夫妻，我都會別過臉避開，因為會觸景傷情淚流滿面。」

李芷麟同時也將她已故的公公、曾獲青天白日勳章「常勝將軍」王仲廉的《征塵回憶》ㄧ書，重新整理再度出版。李芷麟表示：「公公生前給我很多父愛，王中強的遺願就是要幫父親把回憶錄再重新出版，讓先人的忠勇愛國永留青史，我替他完成了！」