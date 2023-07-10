一生不能錯過的十大倫敦景點！

暑假出國旅遊旺季到來，根據桃園國際機場公司統計，7月首個週末平均日運量近12萬人次，較2023年日均量增加約5成。根據交通部統計資料，2022年台灣出境旅客目的地為歐洲的前三名國家分別為德國、法國以及英國。民眾前往英國有哪些必去景點？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的倫敦景點，你有猜到第一名是「它」嗎？

No.10 聖保羅大教堂 St Paul's Cathedral

聖保羅大教堂是英國聖公會倫敦教區的主教座堂，原址教堂最初建立於西元604年，後來教堂又遭到雷擊失火毀損。現存建築建於17世紀，如今聖保羅大教堂成為巴洛克建築的代表，以其壯觀的圓頂聞名。有網友表示，「來到倫敦可別錯過」、「富麗的穹頂令人驚嘆」。

聖保羅大教堂不僅是多位英國君主在位週年慶祝的舉辦場所，也是黛安娜王妃與查爾斯王子的世紀婚禮場地。2012年英國女王伊麗莎白二世登基六十週年的鑽禧慶祝活動，也在聖保羅大教堂舉行感恩禮拜。2022年9月伊莉莎白二世逝世，當局於聖保羅大教堂舉行悼念儀式。

No.9 倫敦塔 Tower of London

倫敦塔是一座位於倫敦泰晤士河北岸的城堡，由10幾座堡疊交錯而成。倫敦塔始建於1066年，歷經多個王朝的修建，總佔地面積約為7萬平方公尺。其豐富的歷史價值讓它在1988年被列入世界文化遺產。倫敦塔的眾多塔群中以中心諾曼第風格的「白塔」為主，是倫敦塔中最古老的建築物。

倫敦塔曾作為軍械庫、國庫、鑄幣廠、刑場和監獄等處所，以關押上層階級的囚犯聞名。2023年1月日本首相岸田文雄出訪英國，與英國首相蘇納克在「倫敦塔」簽署雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」。對此，有網友表示，「21世紀的日英同盟」、「英日同盟然後要日俄戰爭了對吧」。

No.8 倫敦眼 London Eye

倫敦眼又稱為千禧之輪（Millennium Wheel），豎立於倫敦泰晤士河畔，曾是世界最大的摩天輪。它於1999年年底開幕，總高度135公尺。倫敦眼原本是英國慶祝2000年來臨而興建的臨時性建築，原定2005年拆卸，但因為倫敦眼極受英國人及遊客歡迎，當地市議會才決定永久保留倫敦眼。

2022年底英國揮別疫情陰霾，倫敦的跨年煙火秀在連續兩年取消後，恢復施放2023年跨年煙火。英國跨年煙火秀在泰唔士河沿岸的「倫敦眼」一帶施放，吸引了10萬名觀眾購票前往觀賞。不少網友表示，「煙火超漂亮」、「現場超壯觀」。

No.7 海德公園 Hyde Park

海德公園位於英國倫敦中心的西敏市，是倫敦最大的皇家庭園。自19世紀起，海德公園便成為人們舉行各種演講、政治集會等群眾活動的場所。公園內的「演說者之角」因容許言論自由、示威、抗議享譽國際。近年來該公園則以舉辦大型免費搖滾音樂會聞名。另外，海德公園設有足球場和網球中心，還有不少民眾會在這騎腳踏車和騎馬。有網友表示，「很喜歡倫敦的公園！那年在倫敦的公園也走了很多路」、「海德公園的聖誕市集超好玩」。

2022年9月英國女王伊莉莎白二世以96歲高齡逝世，英國當局在海德公園及倫敦塔等地舉行鳴槍禮，一共96槍，每一聲槍響都代表著伊莉莎白二世活著的每一年。

No.6 倫敦塔橋 Tower Bridge

倫敦塔橋是一座橫跨泰晤士河的高塔式鐵橋，遊客可登上高的人行道參觀塔橋的建造歷史及俯瞰整個泰晤士河。倫敦塔橋也因位於倫敦塔附近而聞名。倫敦塔橋的橋身平均一天僅分開兩次，讓高度超過9公尺的船艇通過，只有幸運的民眾能目睹橋身分開讓較大船隻通行。倫敦塔橋2022年10月為一艘懸掛多面中華民國國旗的遊船開橋讓路，讓船上約300名旅英僑民一片歡呼。有網友表示，「旅外僑民有心慶祝國家生日總是好事」、「太幸運了吧」。

不少人會將倫敦塔橋與倫敦橋搞混，但倫敦橋是另一座不同的橋梁，兩橋僅相距約1公里。

No.5 西敏宮 Palace of Westminster（國會大廈 Houses of Parliament）

西敏宮又稱國會大廈，位於英國倫敦西敏市，是英國國會的所在地。它是哥德復興式建築的代表作之一，1987年被列為世界文化遺產。西敏宮於1042年建立，原本是皇室的居住所在地，但在1512年西敏宮發生大火後，皇室便遷往白金漢宮。重建完成的西敏宮則成為國會所在地。

2022年9月英國女王伊莉莎白二世逝世，當局將女王靈柩擺放於西敏宮供民眾瞻仰遺容。不過就在守靈期間，一名站崗的衛兵突然昏倒，有網友留言表示，「熱昏了」、「太累了吧」。

No.4 大笨鐘 Big Ben

大笨鐘是一座位於西敏宮（國會大廈）北端的報時鐘樓，該鐘於 1859年落成，是英國最大的鐘，於1987年被列為世界文化遺產。各大媒體在新年倒數時會將大笨鐘的聲音傳送到全國，慶祝新的一年到來。而鐘樓上的盾牌代表了英國的四大區域，玫瑰代表英格蘭，薊代表蘇格蘭，三葉草代表北愛爾蘭，韭菜代表威爾斯。

先前一名網友自稱是來自於2082年的時空旅人，他預言英國女王伊莉莎白二世會在2022年的10月14日辭世、2023年大笨鐘會因地震而倒塌，讓網友嚇得直喊「女王真的過世了」；但也有人表示，「預言死亡日期並不正確」。

No.3 西敏寺 Westminster Abbey

西敏寺是一座大型哥德式建築風格教堂，位於倫敦市中心西敏市區，也是英國君主安葬或加冕登基的地點。英國女王伊莉莎白二世2022年9月於此舉行國葬，而她的兒子、查爾斯三世2023年5月即在此加冕。它於1987年被列為世界文化遺產。

西敏寺三大看點為詩人角落、聖母堂以及歷任英國君主加冕坐的加冕座椅。詩人角落有很多小雕像、石碑，超過100位英國歷史上具有影響力的藝術家葬於此，包含莎士比亞、珍奧斯汀以及狄更斯。而聖母堂則是埋葬了15位英國君主。有網友表示，「經典中的經典教堂」、「每次去都非常的震撼與感動」。

No.2 大英博物館 British Museum

大英博物館是電影《博物館驚魂夜3》的拍攝地，它成立於1753年，是世界上歷史最悠久的博物館之一。大英博物館有超過800萬件的館藏，雖說來自世界各地的文物珍寶其來源常被人詬病，但大英博物館豐富的百科全書式館藏，讓遊客逛完宛如讀了一本世界史。其中必看鎮館之寶是埃及區的木乃伊、羅塞塔石碑以及古希臘和羅馬區的雅典帕德嫩神廟的雕塑。

2023年1月大英博物館與韓國當局合辦慶祝韓國農曆新年活動，館方於推特寫下「一起慶祝韓國農曆新年」等字，卻遭大批中國網友抨擊「新年是中國的，新年源於中國」。

No.1 白金漢宮 Buckingham Palace

白金漢宮是英國皇家寢宮，也是英國君主位於倫敦的辦公處。該宮殿座落於大倫敦西敏市，是國家慶典和王室歡迎禮舉行場地之一。在英國歷史上的歡慶或危機時刻，白金漢宮也是一處重要的集會場所。2022年9月英國女王伊莉莎白二世辭世，享耆壽96歲，讓白金漢宮湧現不少哀悼人潮。

而遊客到倫敦通常不會錯過白金漢宮衛兵交接儀式，每次朝聖的人都很多，警察會以繩索隔出管制區，提早卡位才能擁有最佳視野，欣賞充滿英國特色的大頭兵樂隊演出以及騎警。有網友表示，「倫敦物價真的好高，但真的值得再去一次」、「白金漢宮好壯觀喔」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月02日至2023年07月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『英國倫敦十大熱門景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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