保七總隊第五大隊5月初接獲新竹林區管理處通報，森林護管員執行森林巡護工作時，發現新竹尖石地區山林內1株樹齡60餘年，直徑85公分的台灣櫸木遭山老鼠盜伐，現場僅存樹頭及樹枝殘材，雙方組成專案小組共同查緝，循線逮永謝姓嫌犯已將竊得櫸木銷贓至百多公里外的宜蘭縣冬山鄉。
保七總隊副大隊長鄒騰勝指出，專案小組沿路調帶、訪查，發現案發當夜有1輛大貨車載運怪手進入尖石山區，深夜由另1輛大貨車從國有林班方向載運台灣櫸木離開，且樹木超出車斗很多。
經蒐證、偵查發現謝姓嫌犯等人涉嫌重大，向新竹地方法院聲請搜索票，至3個處所執行查緝，查扣大貨車、怪手及鏈鋸等犯罪工具，循線查出謝嫌已將竊得櫸木銷贓至百多公里外的宜蘭縣冬山鄉，警方及新竹林管處人員即跨縣馳赴起出總重680公斤櫸木板材，全案依違反森林法、竊盜等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。
保七總隊指出，竊取森林主、副產物者，如符合結夥2人以上、使用車輛載運或於保安林犯之等要件，將處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上、2000萬元以下罰金，如竊取台灣櫸、牛樟、臺灣扁柏、紅檜、臺灣肖楠等貴重木及收受、搬運、寄藏、擺買或媒介貴重木贓物者，依情節可加重其刑至1／2，最高可處10年半有期徒刑，併科3000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。
農委會為鼓勵民眾舉發竊取森林主副產物案件，於111年間修正森林保護辦法，提高舉報獎金最高至500萬元。如果民眾有任何情資請利用林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，或撥打保林免付費0800-000930「救山林專線」通報，就有機會獲得檢舉獎金，共同維護山林資源。
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