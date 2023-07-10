今（10）日是北中南三大生活圈TPASS通勤月票上路第10天，根據公路總局統計，至昨日累計約700萬人次使用，其中基北北桃捷運（含輕軌）320.5萬人次、公車240.4萬人次，等於北部的捷運加公車就占了TPASS使用人次的8成。

公路總局表示，到昨天為止已約有47.1萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃33.5萬人次、中彰投苗2.3萬人次、南高屏11.3萬人次，新增約1萬人次，加值月票仍持續穩定增加。

使用月票搭乘公共運輸部分，累計至昨日為止，已有約700萬使用人次，包含台鐵59.4萬人次；捷運（含輕軌）343.4萬人次，包括基北北桃320.5萬人次、中彰投苗5.3萬人次、南高屏17.6萬人次；公車（含市區公車及公路客運）264.8萬人次，包括基北北桃240.4萬人次、中彰投苗18.3萬人次、南高屏6萬人次；其他運具（含公共自行車及渡輪）32萬人次，包括基北北桃25.4萬人次、中彰投苗1.8萬人次、南高屏4.8萬人次。