林光佑表示，目前亞洲多數國家的通膨已明顯趨緩，實質利率轉正之下，央行升息循環已近尾聲，經濟方面，根據摩根士丹利的預估，亞洲(不含中國)Q3與Q4的GDP年增率分為4.3%和4.4%，都較上半年佳，當中又以印度、中國、印尼、菲律賓等表現更佳。

企業獲利來看，歷經2022~2023年低度增長，伴隨經濟修復的支撐，預期亞洲企業獲利將在明年有大幅增長，以MXAPJ指數來看，EPS可望成長17%。再者，從技術面與評價面來看，現階段亞股指數已有築底不破前低的跡象，評價面則是交易在長期平均水準，對於未來股價走勢將具有支撐效果。

林光佑進一步指出，就亞洲市場重點區域來看，中國疫後經濟復甦不如預期，調整仍需時間，不過評價已至相當便宜的程度，後市若有政策出台支持，可望帶動其表現；日本在去年擺脫通縮循環後，由薪資增長，進而帶動消費及企業投資增加，最終啟動GDP成長正向循環，今年來股市表現亦相當強勢，在日本公司具備工業自動化和半導體設備高度競爭力，能完整參與目前AI與全球大基建的投資熱潮，後市表現值得留意。