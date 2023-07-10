松山機場日前完成管制區內免稅店昇恒昌延約討論，並獲交通部同意，可望獲得延長9年營運期。國民黨台北市議員徐巧芯質疑，一般程序要進行公開招標，但交通部卻對昇恒昌開後門，跳開招標流程，甚至減收權利金，不符合公部門平時的運作邏輯，很難讓人不做聯想，不合理也十分詭異。

徐巧芯於臉書指出，交通部同意讓松山機場管制區內免稅店昇恆昌延約討論，可望獲得延長9年營運期。但此事非常詭異，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作休息區、免治馬桶，就延長9年營運期，跳開招標流程，甚至還減收權利金，天底下怎麼突然出現這麼好的事？

她痛批，9年前的物價、條件與現在應該完全不同，一旦說延就延，開了這扇大門後，其他廠商當然也可以爭相效仿。目前正值選舉期間，這種對廠商突然開後門的行為並不符合公部門平時的運作邏輯，很難讓人不做聯想。

她喊話，一屆總統也才當4年，交通部一個點頭就可以延約9年，怎麼想都不合理。行政部門還是應該要公開透明的走招標程序，否則無法取信於社會大眾。