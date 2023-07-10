根據經濟學人預估，新南向內需消費市場年平均成長率6.3%，至2026年預期將達4.8兆美元規模，其中馬來西亞、越南成長力道強勁。根據馬來西亞半導體產業協會表示，近兩年馬國累積E&E產品投資金額高達約420.5億美元，顯示馬國廣被業界視為半導體與電子產品之重要投資地點。越南則是以地理位置優越，與多國簽訂自由貿易協定等優勢，吸引國際手機及電腦相關電子供應鏈廠商至當地投資設廠。

為了分散風險，近年來多家美國電子大廠，如Dell、Apple、HP等均加速供應鏈「去中化」，目標為至2025年將5成產能轉移出大陸。以Apple為例，越南已成為其產品影像模組生產中心，亦是AirPods耳機主要生產地。旗下多樣產品如iPad、MacBook、Apple Watch等產能均被法人外資預期至2025年均將大幅增加越南生產比重。

而受惠於人口紅利、資源豐富、對外人投資優惠條件，以及積極融入區域經濟整合，使東協成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地，我國多家代工大廠均已陸續前往東南亞等地設廠。如鴻海(2317)集團已積極布局馬來西亞設置晶圓廠，緯創(3231)設置越南子公司、英業達(2356)擴大布局馬來西亞檳城等，均係因應產能分布全球化的規畫。

貿協鼓勵我商把握此難得拓銷機會，提早布局，掌握馬越韌性供應鏈商機。另為協助我電子資通訊產業業者拓銷全球市場，貿協2024年持續規畫一系列海外拓銷活動，如「電子與智慧應用赴日旗艦團」(3月)、「美西國際安全科技展參展團」(4月)、「中東歐智慧城市商機開發團」(5月)、「日本通信放送周」(6月)等國際展會。