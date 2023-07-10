大陸電動車市場正在快速成長，美國諮詢公司AlixPartners預估，大陸在電動車市場掌控主導權，帶動今年大陸車廠在大陸的市占率有望首度突破50%。外媒指出，日資等外資企業在大陸市場明顯陷入苦戰，6月銷售數據顯示，日產銷量年減28%，本田及豐田也年減19.8%以12.8%。

綜合外媒報導，豐田汽車6月在大陸的新車銷量，年減12.8%至17.45萬輛，是3個月以來首度比去年低，累計今年1至6月的銷量年減2.8%至87.94萬輛。

豐田競爭對手在大陸的新車銷量同樣不佳，本田6月銷售年減19.8%至11萬3133輛，日產大減28%至6萬9139輛，都呈現負成長。

上述3家車廠今年上半年在大陸的新車銷量也下跌，主要是減稅措施結束，進而導致銷量下滑。今年上半年豐田汽車銷量年減2.8%至87.94萬輛，本田減22%至52萬9691輛，日產出售35萬8509輛新車，年減24.4%最慘。

根據路透社報導，美國諮詢公司AlixPartners預估報告指出，今年大陸汽車製造商在國內市場的市占率將首次超過50%，主因大陸車廠在電動車市場掌控主導權，進一步推升市占率。

報導提到，大陸車市過去40年來一直由福斯、豐田等全球品牌大廠與大陸企業籌組的合資公司主導，但大陸汽車品牌憑藉價格極具競爭力、迅速推出新型車款，以及比亞迪、蔚來、小鵬等電動汽車製造商的崛起，也改變了大陸市場的勢力版圖。