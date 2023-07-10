據傳海軍放棄早先規畫建造的4500噸級小神盾艦「新一代飛彈巡防艦」，並將原本編列的245億元預算，改為生產2000噸至2500噸級的「新一代輕型巡防艦」取代服役普遍已屆50年的濟陽級（諾克斯級）巡防艦，並計畫在4年內先建造兩艘反潛及防空型原型艦。然而軍事專家施孝瑋卻披露，2500噸級巡防艦將升級到3000噸，然而即便如此，依然難取代國軍現有的濟陽級軍艦。

施孝瑋8日在節目《孝瑋談軍事》指出，我國擬建造的2500噸的新型巡防艦據說已經要放大到3000噸級，主因是想要裝的設備通通裝上去，現在的船用系統基本上都不輕，原本規劃的2500噸根本搞不定。

但施孝瑋也提醒，台灣應該慎重考量該2500噸至3000噸的新型巡防艦用途為何，如果用不到就是浪費投資。他還以美國的濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）為例，指稱該艦定位不上不下，美國對其也難以規劃。至於台灣要不要採購淘汰的濱海戰鬥艦，施孝瑋則持反對意見，他稱船是很新，但反潛能力不夠、防空能力也不足，在台海不能反潛、反空，「丟過來幹嘛？」

除此之外，節目主持人RJ也詢問，該新型輕巡防艦制海型（反潛型）主要是規劃取代濟陽級巡防艦，實務層面是否可行。施孝瑋分析，濟陽級上面配有SQS-26加上SQR-18聲納系統，現階段在地球上唯一能取代的成熟方案只有配備SQS-53、SQR-19、LAMPS 3整套系統的戰艦，亦即美國提康德羅加級飛彈驅逐艦（CG-59）以後的船型。

施孝瑋坦言，美軍現在是有汰除幾艘具有超越濟陽級聲納的戰艦，但顯然不會給台灣，因為不符合不對稱作戰的投資效益。施強調，台灣發展2500噸輕型巡防艦不切實際還有一大原因，就是弄一個拖曳聲納，單純只能在台灣海峽跑一跑，但實際打仗的時候，台灣海峽因為水太淺，根本不會有潛艦出沒。

但對於新型巡防艦的造船計畫，國防部目前尚未披露詳細內情。