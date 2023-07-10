為引領學生「暑期增能、做中學習」，教育部國教署補助國中小於每年暑假辦理「夏日樂學計畫」，今年共計補助1245校、1520班，提供3萬1800名學生不中斷的優質學習環境。

「夏日樂學計畫」依主題分為「本土文活動課程」、「整合式學習」、「英語主題式課程」及今年新增「自然科學實驗操作課程」，鼓勵學校依據在地特色、學生需求及社區資源發展提出申請。

台南市南新國中以本土語結合在地文化與環境生態，以部定課程融入踏查、魚苗計數、實作體驗與生態實地紀錄，透過沉浸式教學將本土語融入生活，引領學生以分組主題探索研究成果，強化學生對於家鄉的認同。

彰化縣豐崙國小與大葉大學合作，以料理與茶點結合在地食材為主軸，推動在地文化向下扎根，課程規劃以埤頭四寶台梗九號米、甘蔗結合科學、健康等知識融入課程，讓學生透過跨領域學習，豐富學習視野體驗國際飲食文化。

連續7年辦理夏日樂學的臺中市梧棲國小，以旅遊與電影欣賞為主軸，採互動式教學，透過英語會話方式探討不同文化差異，並培養學生英語溝通表達能力，讓孩子體驗多元文化且快樂學英語。

台東縣萬安國小透過動手做水火箭等實驗課程，讓孩子在遊戲化、生活化中學習科學，另以大自然為教室，到小野柳觀察海水對岩石的風化作用，以及實作立體天球儀，透過夜間戶外星空觀察，增強學生學習自然科學動機，培養同儕互動與自主學習的能力。

教育部國教署表示，夏日樂學計畫透過完整且多元的課程架構，邀集各領域專家、藝師、技師與社區耆老授課，增加孩子學習課堂外知識，體驗不一樣的學習歷程，讓孩子暑假學習不中斷，擁有快樂學習的友善環境。