美國中央司令部（U.S. Central Command）周日（9日）宣布，美軍於7日擊斃極端組織「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞東部地區的領袖穆哈加（Usamah al-Muhajir），同時指責俄軍「魯莽地」干擾這一行動。

據「半島電視台」9日報導，美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）表示，美軍一直致力於「在整個地區內徹底擊潰伊斯蘭國」。他同時也強調，「伊斯蘭國」仍然對全世界造成威脅，「伊斯蘭國仍然是一個威脅，影響範圍極其廣泛，遠不止於（中東）地區」。

美國中央司令部稱，這次行動沒有造成平民死亡，但美軍「正在評估關於一名平民受傷的報告」。

「半島電視台」報導稱，美軍指責俄羅斯戰機干擾執行此次行動的美軍無人機。美軍稱空襲中使用的MQ-9無人機，受到俄軍機干擾長達兩小時。中東美國空軍最高官員格林克維奇（Alexus Grynkewich）說，俄軍戰鬥機「在（美軍）無人機前投下照明彈，並危險地飛近，危及所有相關飛機的安全」，而這已經是「24小時內的第2次騷擾」。

美俄近來在敘利亞的飛行安全問題上不斷相互指責。據此前報導，美軍於6日發表聲明，指責俄羅斯軍機於5日「魯莽地騷擾」美軍無人機。聲明中稱，3架俄軍戰鬥機在美軍無人機前投下帶有降落傘的信號彈，迫使美軍無人機制動規避。今年3月，美國更是指責俄軍戰機將美軍一架無人機逼迫至墜海。

據報導，美國為「與國際社會一道打擊伊斯蘭國」，在敘利亞長期駐軍，部署了約1000名士兵。在2019年的一系列潰敗後，「伊斯蘭國」不再穩定控制敘利亞任何大城鎮，但仍藏身於偏遠的沙漠地區，並繼續在世界範圍內發動恐怖襲擊。