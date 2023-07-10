薔薔（林嘉凌）今（10日）擔任唇妝品牌一日店長，談到好友酷炫近日被網紅星宣指控拍攝性愛影片，她坦言20多歲時也曾與當時男友拍攝性愛片，後來2人分手，她遭到對方威脅，擔心影片被散播的她使用調虎離山之計，跑到對方家中砸壞電腦、手機，最後以偷竊罪鬧上法院。

薔薔說，敢愛敢恨的她直言，拍攝性愛影片這種事，應該100個人中90位都會好奇，最重要的是，不管男女都一定要懂得保護自己，當事件演變成傷害時就是要反擊，「再恩愛還是不要拍啦，但有時候很難阻止，感情轟轟烈烈的，如果拍了，就要保護好自己」。現在會跟另一半拍嗎？她笑說現在年紀大，不會想了。

薔薔過去曾與酷炫合作，希望他能快點度過這次風波，「不管是不是被誣賴，希望他可以好好解決這件事」，她說過去常受酷炫幫忙，不管是拍攝YouTube還是其他事情，酷炫總大方給予意見，「他教我很多，對我來說他是很好的人，不覺得他會做什麼不好的事」。

單身的薔薔，坦言身邊一直都有追求者，目前都在觀察階段，笑言想成為她的男友必須通過很多關卡，「女人把自己顧好比較重要，趁現在享受、觀察男生對你的好，感受到他的真心誠意後再考慮也不遲」，表示現階段希望找到一個真心喜歡的人。

薔薔外表漂亮、個性灑脫，走到哪都是目光焦點，她近期在國外拍攝VLOG，也有不少豔遇，「每天都有，旅途中都會有男生來幫助我，可能台灣男生對我的既定印象比較深，國外男生比較喜歡我外表、個性，想要知道我的豔遇，就要好好看我的YouTube，裡面都有」，順勢宣傳自己的頻道。

薔薔日前出席活動，透露12歲愛犬栗子因身體不適送院治療，今談到栗子的病況，她眼眶微濕的說：「栗子很努力，牠就是恐怖情人買的，我在破門闖入他家時帶回家照顧到現在，牠現在年紀很大，自體免疫系統破壞，好在老天對我很好，一直給我時間準備。」

她不捨的說，栗子過去陪她經歷很多事，也常常陪她工作、錄影，「希望大家記得我的小狗，牠很胖、很乖巧可愛，病發時還陪我錄影，希望牠晚年可以過安穩的生活，不要有痛苦地走。」她最後也不禁嘆氣，感嘆每個人都要面臨生老病死。