宜蘭縣長林姿妙(中)到場祝賀並頒贈獎牌,恭喜游雅涵和游凡瑩兩姐妹。(宜蘭縣政府提供/吳佩蓉宜蘭傳真)

宜蘭縣長林姿妙(中)體驗做麵包。(宜蘭縣政府提供/吳佩蓉宜蘭傳真)

「2023國產紅豆烘焙創意競賽」成績日前出爐,由HÓLD PAN參壹工作室以「紅豆冰淇淋阿曼」及「蜜蜜馬馬」2款紅豆麵包,首次為宜蘭奪下麵包組全國冠軍,縣長林姿妙到場祝賀並頒贈獎牌,鼓勵宜蘭青年勇敢築夢、實踐自己理想,縣府會做大家強而有力的後盾。

HÓLD PAN參壹工作室為七年級生36歲游雅涵和33歲游凡瑩兩姐妹,去年12月中共同創立經營,HÓLD PAN取自台語發音「好麵包」及英語to have in the hand ,希望用雙手製作出美味的產品,傳遞溫暖心意,讓人感到幸福。游雅涵及游凡瑩說,希望藉由此次獲獎,鼓勵更多宜蘭青年返鄉,共同為家鄉努力打拚。

兩姊妹原來是學設計,幾年前到澳洲打工換宿,受當時寄宿澳洲媽媽的啟盟,對烘焙點心產生濃厚興趣,甚至將打工賺得的薪水投注在當地學習烘培課程,從此一頭栽進烘焙甜點麵包的世界;回國後更進一步至米其林餐廳工作,星級餐廳的訓練及養成,加速兩人實力的推升。

此次競賽所發表2款紅豆麵包,添加許多創意手法、巧思,其中「紅豆冰淇淋阿曼」以類似和菓子方式製作,將紅豆外皮和鮮奶油打在一起,口感滑順細緻,麵包外皮則以法國奶油包入黑糖烘烤,酥脆口感中帶有焦糖奶香;「蜜蜜馬馬」則是以手作蜜紅豆加入馬鈴署,因蜜紅豆較甜,加入馬鈴薯泥中和,口感鹹甜細緻。

林姿妙表示,感謝兩姊妹對烘焙產業的用心,表現非常傑出,讓宜蘭人在全國競賽中發光發熱;期許藉由她們的巧思及創意,將更多優質的在地食材融入烘培產品中,讓全國消費者都能品嚐到屬於宜蘭的幸福滋味。

農業處說明,此競賽是農糧署舉辦,有45間烘焙及食品業者符合參賽資格,5月30日由糕餅公會、世界盃麵包大賽冠軍、食品烘焙業者等組成的評審團隊,針對產品的風味與組織、外觀整體性、衛生安全及政策配合度等項目進行評選。有關冠軍麵包禮盒訂購,可撥打0905-664655,或上官方網站https://www.facebook.com/holdpan/ 訂購查詢。