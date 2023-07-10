民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜皆提「重啟服貿」，雞排妹鄭家純9日點名民進黨副秘書長林飛帆出面辯護反服貿，林飛帆回覆，是擔憂被柯文哲網軍攻擊。國民黨台北市議員徐巧芯大酸，她當時為支持服貿的理念奮戰到底，看不起林被罵後，才拿一堆藉口討拍，懦弱還想裝勇敢。

徐巧芯狠酸，林飛帆的說法可笑且藏不住懦弱的氣息，林聲稱已沙盤推演「柯文哲網軍攻擊」，說法無憑無據，根本就是自己腦補，並且把所有可能反對的意見都打成柯網軍，明明是在逃避責任。「懦弱還想裝勇敢，每個月吸9萬黨的奶水，果然會讓人變成嬰兒模式。」

她憶及，當時太陽花學運如火如荼，林飛帆是萬眾矚目的社運明星，她只是一個初出茅廬的青年團總團長，仍然在網路上寫下支持服貿協議的理由，積極且具體的論述。她願意為認同的理念奮戰到底，就算當下受到許多壓力，也認為政治就是應該勇敢站出來捍衛好的價值與政策，因此當時被罵被嘲諷、被攻擊且被抹黑，仍然堅持到底。

她痛批，她不像林飛帆扣上不同意見者「柯網軍」的帽子，以此為由躲躲藏藏，就算真的有網軍，她也選擇勇敢的站出來挑戰這群鍵盤俠，無所畏懼。同樣是曾經在政黨內任職，其實很看不起林飛帆被罵了以後，才拿著一堆藉口討拍，其實明眼人都看得出來林對服貿早已無力辯護，只好噤聲。