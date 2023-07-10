國立台北教育大學在教育部指導與補助及駐芝加哥辦事處教育組的媒合下，由華語文教學中心、語文與創作學系，以及美國英華學院共同辦理英華學院學生暑期來台進行華語語言與文化短期研習，自6月24日至7月6日進行華語課程與全台走讀文化學習之旅，以促進國教交流。

英華學院（Yinghua Academy）位於美國明尼蘇達州，為美國第一所公立中文沉浸式特許學校，在校長連鷺役的多年耕耘下，已打造出極具特色之教學模式。

國北教大校長陳慶和表示，兩校長久以來透過教學實習、短期研習、師生互訪、教師交流等活動，建立起緊密的合作關係，並促進了臺美雙方教育機構交流。

陳慶和說，這次利用暑假期間，安排來台灣進行短期的華語語言及華語文化的研習，相信藉由親身體驗高素質的華語學習環境與豐富多采的臺灣文化，對於提高學生華語文實際應用的能力將有很大的助益。

國北教大這次為英華學院安排的華語研習課程，除了課堂內的華語課程與交流訪問外，更有走讀行程。這幾天英華學院的師生們踏遍大臺北多個角落，例如：淡水、萬華、大稻埕、台北東區、貓空、台北動物園等，更參訪了國際知名的故宮博物院，以及臺灣民眾都不見得去過的總統府，7月6日離台前也參訪圓山密道。

此外，學生也進行了環島之旅，深入到台灣幾個知名地方，包含台積電、台南文化古都、墾丁國家公園、花東縱谷等，實際感受臺灣科技、人文風情及地理風貌，深入領略臺灣人文與自然之美。