台東市9日發生美工刀隨機刎頸案，50歲張姓男子於中興路口，持刀砍傷26歲蔣姓女子頸部，遭到路過的父子檔3人與警察壓制逮捕，檢方訊後依張嫌涉殺人未遂及傷害罪，向法院聲請羈押獲准。據悉，英勇出手救人的男子為調查局台東縣調查站司機許世光，湊巧開車經過見義勇為，調查局獲悉後深表肯定，將給予表揚。

回顧案情，26歲的蔣女昨午返家路上，遭50歲張姓男子從超商一路尾隨至對街，隨後拿出預藏的美工刀，朝蔣女頸部、手臂及大腿處揮砍，倒地呼聲求救，路過民眾見義勇為，合力將張男壓倒在地，後由警方到場逮捕，深夜11點依殺人未遂移送台東地檢署偵辦，並依涉犯殺人未遂及傷害罪，被法院裁定羈押。

事發當時許姓男子開車載著2名就讀大學的兒子經過，見狀下車救援，父子3人分別持電扇、行李箱、湯勺與持刀的張男對峙，3人還原當下直說，「當時非常緊張，看到嫌犯持刀也會害怕，不過不幫忙那個女生就沒命了！」

許姓父親坦言第一次遇到這種事情，很替兒子捏把冷汗，本來沒有希望兒子下車，他按喇叭分散嫌犯注意力，率先下車，兒子主動跟進衝上前，3人包圍嫌犯，過程中也有1位熱心路人一起幫忙，「趁著嫌犯分心的時候，我就從後面用湯勺把嫌犯持刀的右手打下去，美工刀因此掉落」，如果沒有下車幫忙，受害女子後果肯定更嚴重。

警方後來查出，許父為調查局台東縣調查站的司機，佩服許父與兒子主動阻止嫌犯揮刀，遏止殺人事件擴大；調查局獲悉消息後，高度肯定許姓父子3人的勇舉，將由台東縣調查局報請調查局人事部，適當表揚許男的表現。