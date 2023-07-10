廣東廉江25歲吳姓男子今（10）日早上7點多持刀在一幼兒園門口行兇，造成6死1傷，引發網路熱議衝上熱搜。廉江市教育局表示，目前當地多個部門已展開聯合調查；根據現場影片顯示，該幼兒園門外至少有4人倒在血泊中，其中有孩子也有大人。

據《大風新聞》引述不願具名的爆料人透露，行兇的吳男聲稱6名死傷者中的其中1人開車撞了他家小孩，但一直沒有賠償，因此產生了糾紛，才發生這起傷害事件。但由於傷亡者中包含無辜幼童，也引來大陸網民激烈批評，怒斥「竟然對手無縛雞之力的孩子動手」。

廉江市教育局人員說明，現在多個部門在聯合調查；而被問及死者中有1名幼兒園老師，是否幼兒園尚未放暑假時，該工作人員僅表示，具體情況還在調查當中，尚未收到進一步消息。

廣東廉江市公安局10日通報，當天上午7點40分左右，廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，導致6人死亡、1人受傷，該局已在8點多將犯罪嫌疑人吳某傑（男，25歲，廉江市人） 抓獲歸案，目前案件正在加緊偵辦。