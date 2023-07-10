流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近期如火如荼進行「The Eras Tour」巡演，不僅門票供不應求，所到之處更造成當地文化、觀光和經濟影響，而她所創作的流行歌也被視為相當重要音樂成就，令美國許多大學如紐約大學、德州大學，史丹佛大學也跟進將泰勒絲納進英語系的課程裡，課堂名稱為「新世代美國偉大作曲家」。

近期，史丹佛大學創設的「最後一位偉大的美國歌曲作家：與泰勒絲一起講故事」課程會對泰勒絲串燒歌曲進行意境的深度分析，這是由一名叫艾娃·傑夫斯（Ava Jeffs）的學生啟動的課程計畫，不過泰勒絲課程的評分系統與傳統課程不同，學生在成績方面只會有「滿意」或「不滿意」評分，而不會列入他們的GPA(學科成績的平均績點)。而史丹佛大學發言人表示路易莎·拉波特則表示，學生啟動課程計劃允許學生探索感興趣或豐富的領域，並且每個季度提供數量有限的此類課程。

而這其實不是第1所大學嘗試用泰勒絲來當作課程主題，紐約大學曾開設含括「泰勒絲作為創作音樂企業家的發展，流行及鄉村作曲家的遺產，用現代流行音樂揭露青少女時期以及種族政治」內容的課程；德州大學則設有「泰勒絲歌曲集」的課程，透過泰勒絲的歌來介紹文學批判閱讀和基礎研究方法。

事實上，泰勒絲從 10 歲時就開始寫詩，在學生時期就拿過詩歌大賽的獎項。也曾寫過多達 350 頁的長篇小說，同時她也開始創作歌曲，從小一直寫到今天已經將近 20 年。2006 年，17 歲的泰勒絲以鄉村音樂女歌手正式出道，首張專輯《泰勒絲》（Taylor Swift）在美國大賣超過 500 萬張。而據外媒報導，泰勒曾赴美國亞利桑那州格倫代爾市辦演唱會，而該城市為了歡迎她臨時改名為「斯威夫特市（Swift City）」，影響力十分驚人。