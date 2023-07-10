消防員工作權益促進協會等團體，10日控訴桃市府消防局僅因基層消防員反映分隊主管不當行徑、反對消防送水作業就遭惡意調動，副局長鄭安平代表接受陳情書。(蔡依珍攝)

消防員工作權益促進協會等團體，10日控訴桃市府消防局僅因基層消防員反映分隊主管不當行徑、反對消防送水作業就遭惡意調動，且2天前才通知，要求停止清算吹哨者、撤回不當派令、徹查分隊主管不當行徑，副局長鄭安平坦言時機點確實沒有深切考慮，但強調是因小隊長升遷連動31人調整職務，並無針對任何人，若不服可循人事管道申訴。

消促會理事張詠惟說，自己4月起陸續向大隊長、局長具名檢舉分隊長休假飲酒後濫用分隊人力載送等管理失當行為，5月下旬則召開桃市府濫用救災資源送水記者會，並於6月桃園市消防局基層座談會積極爭取桃園市基層消防員權益，豈料6月28日連假時接到派令，要求30日到新分隊報到，怒指消防局是惡意調動，打壓吹哨者的威權行徑。

張詠惟也直言，桃園市消防局每年召開的基層座談會，相關的基層意見都要經分隊主管層層審核才能夠提出，已違反基層座談會民主意義，消促會及桃市產總呼籲桃園市政府停止清算吹哨者，撤回不當派令，徹查分隊主管過去不當行徑並處分，取消意見審核制落實真正民主等3訴求。

鄭安平代表接受陳情書，他指出，這波調動是因應13名小隊長升遷和新設分隊的人力調補，屬例行性人力調整，同步調動報到同仁合計31位，其中當事人所屬大隊調整7位小隊長及6位隊員，絕無針對當事人，也並非個案調整。新、舊單位主管也有交接當事人請假需求，新單位主管及排班小隊長也協助當事人在7月1日改為輪休，2日為上日班，之後接續受訓，並徵詢當事人表示同意排班方式。

鄭安平提到，遭指控的分隊主管已經調整職務，強調局長非常重視基層同仁座談會，也都正面具體回應反映的意見，並指示督察室研議採用Google表單，同仁即可直接線上填寫反應意見交由督察單位彙整，不必經由主管審核。