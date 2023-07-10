李炳輝似顏繪NFT。（台灣優質生命協會提供）

印有Q版李炳輝似顏繪感謝語的精美木質明信片。（台灣優質生命協會提供）

李炳輝近年因受疫情衝擊影響，只能靠市場駐唱的微薄收入維生。李炳輝是位遺腹子，從未見過父親，他也不是天生失明，他出生4個月就被奪走靈魂之窗。對他而言，人生最大轉捩點是11歲那年，母親因被竊取錢財自殺，他在新莊盲人重建院校友會上結識「金門王」王英坦，開啟了流浪歌王和金門王的傳奇組合。

遺憾的是，金門王在 49 歲不幸過世，李炳輝說：「那時候真的 很孤單，唯一陪伴自己的好搭檔就這樣突然走了，我又在 58歲中風，還中風2次！還好有現在的老婆一直陪著我，不然我不知道該怎麼撐過來。」接踵而來的噩耗，都未讓李炳輝失志，善良的他更四處參與公益活動，希望以自身做為範例，為社會上的弱勢族群打氣。

樂觀的他日前跟著台灣優質生命協會做愛心，聽聞全台最美歐巴桑接任新理事長，開玩笑說：「我常看美鳳有約啦，夜市人生我也每天都看，雖然我的眼睛看不到，但我的心很廣， 社會上更多需要我們幫助的老人，我能幫就幫啦。」

以〈流浪到淡水〉打響知名度的李炳輝，並非一出生就擁有好歌喉，他在求學過程中認識恩師吳景中（台灣本土音樂巨頭），每天放學聽錄音帶學習唱歌，「出去賺錢都來 不及了，哪有錢請老師教，還好有吳景中的幫忙，讓我認識唱歌，現在還有一技之長可以養活自己。」

這次台灣優質生命協會聯手李炳輝一起推出「四大天王元宇宙公益勸募 計畫」，希望能使用 Z世代的語言和年輕朋友溝通，讓他們進一步關懷獨居老人，認識長照。

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