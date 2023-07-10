經寶精密指出，雖然下半年維修客戶因為其他供應鏈缺工缺料的問題延緩出貨，但是公司正在積極布局其他新的客戶，除此之外，下半年也是公司非航太事業部門的旺季，預期下半年有機會維持上半年的營運高峰。

經寶精密目前正積極的擴廠，新建的電焊研磨廠預計在年底完工，屆時產線將重新規畫，隨著擴大產能，也讓公司未來的營運可期。

經寶精密6月份營收達新台幣1.86億元，為歷史第三高，月減1.38%，年增28.77%；上半年營收11.17億新台幣，刷新歷史高，年增42.74%。