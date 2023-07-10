96位美國青年志工協助200位國中生辦理兩天的全英語國際論壇。（新北市教育局提供）

新北市教育局去年底推出「國中英語自主學力提升實驗計畫」，96位美國青年志工近日抵台，協助指導19所國中共200位國中生，分區舉辦6天全英語體驗營及社區訪查，今（10）日在新埔國中辦理兩天的全英語國際論壇，200位學生將挑戰全英文專題發表。

教育局副局長劉明超表示，透過「國中英語自主學力提升實驗計畫」，在海內外專業教育團隊與教學志工團隊協力下，設計系統性英語培訓課程，協助有基礎英文實力的國中學生，展現英語實力與自信，在國際交流的同時，更擴展宏觀的視野、接軌國際。

計畫總召新埔國小校長郭月秀表示，此計畫透過慧智文教基金會協助招募96位美國青年志工，其中8成為華裔身分，年齡最小的是14歲Melissa，就讀美國霍姆斯特德高中，小小年紀勇於挑戰自我，跨國服務的精神令人佩服。

柑園國中校長黃淑君提到，學生在此次的計畫與美國青年志工已有長達一學期的線上視訊，接下來6天營隊面對面的學習及2天的全英語論壇發表，可以看到學生更敢開口說英語，也漸漸提升英語自主學習能力。

柑園國中同學郭峻瑋說，一開始對很多題目都不會，但經過持續和大家一起學英文，感覺自己更能專心，也更有自信。