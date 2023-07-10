理事長吳清山（前排坐右二）歡迎來自馬祖的高國中師生，北市立動物園園長諶亦聰（前排坐右三）致贈每位師生貓熊玩偶與紀念品。圖/協會提供

111教育發展協進會為協助偏鄉學生拓展文化視野、體驗都會生活，特別在暑假之初舉辦第四屆「111北學之星」活動。本梯次共有來自連江縣國立馬祖高中及介壽國中小16位高國中生與4位教師，一行20人展開三天二夜的台北遊學之旅。

理事長吳清山表示，在9年前擔任國教署署長時曾訪問馬祖高中，對離島地區學生表現留下深刻印象，也希望幫助學生有機會多來臺灣交流；後來卸下署長職務，創立111教育發展協進會，推動「北學之星」活動，總算願望得以實現。此次特別安排馬祖高國中學生到科學教育館和學校參訪學習，同時也參觀重要觀光景點和體驗特色餐飲，以豐富學習內涵，促進學生多元學習，感受一下臺灣本島的教育和文化氛圍，擴大學生學習視野。

「111北學之星」為遊學活動，內容包含三類行程：一是參訪學習，包含科學教育館、台北探索館、國語日報社、中崙高中等；二是觀光景點，有101大樓觀景台、台北市立動物園、貓空纜車、三創生活園區、信義誠品書店等；三為特色餐飲，讓師生品嘗鼎泰豐、藏壽司、開平餐飲學校西餐等美食。

介壽國中小老師吳曉芊表示，活動一公告就獲得很大迴響，報名人數超乎預期，最後採公開抽籤決定參加的學生，學生和家長都非常歡喜和感恩；而此次參加的學生中，還有畢業於介壽國中小、現就讀馬祖高中的一對孿生姊弟，雖然曾到過臺北部分景點，但兩人能夠一起來體驗三天精彩充實的學習之旅，還是感覺很興奮與期待。

「111北學之星」自107年舉辦以來，獲得豐厚的成果，參與學校的師生皆表示獲益良多，在新冠疫情趨緩、管制解封之後，本會期能藉由辦理第四屆北學之星，帶給離島學子滿滿的收穫，透過體驗學習，「讓學生走出去、學習引進來」。