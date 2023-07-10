民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲月底將舉辦「KP SHOW」售票演唱會，柯文哲爆出，演唱會原本要在台北流行音樂中心舉辦，但北市府不准，更嘆「世態炎涼」。遭藍綠議員批評，北流屬行政法人，使用辦法和申請辦法，都有提到不涉及政治活動，柯文哲作秀、營造被迫害的假象，別因「政治」，而忘了「自己政策」。

柯文哲昨自曝，原本要在北流舉辦演唱會，但世態炎涼，蔣市府不准。他並暗指，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」

國民黨台北市議員柳采葳批評，柯文哲別因為「政治」，而忘了「自己政策」。北流屬行政法人，在使用辦法和申請辦法規定，場地租借不涉及政治活動，柯不可能不知道，如果不知道，就代表擔任市長任內，沒有掌握北流的使用規範。

她指出，柯文哲已經被民眾黨正式提名，演唱會主視覺與競選主視覺相同，演唱會目的是「選舉募款」，顯然就是政治活動。聰明的柯不是不知道，而是利用民眾不清楚規範，想扣市府帽子，這種政治操作，實在替北流和市府的基層員工不捨，因為市府在借場地方面，真的是行政中立。

民進黨議員何孟樺痛批，北流不得租借場地舉辦政治活動，明明就是柯文哲時代訂的規範，柯文哲卻為選舉跑出來作秀、裝可憐，臉皮真的有夠厚、無恥至極。

她炮轟，柯文哲只是作秀、營造自己被迫害的假象，柯當了8年台北市長，連北流的規範都不知道，臉皮厚成這樣，哪裡務實、哪裡理性？根本就是一顆裹著糖衣的毒藥。

社民黨議員苗博雅則說，北流不能辦政治活動的規章，是柯文哲市長任內制定。怎麼會有皇上的問題？北流董事長黃韻玲，是柯文哲任內所任命，怎麼會是太監？柯文哲「總統參選人」借不到場地就扭曲規則，塑造自己被打壓的形象，不只是打臉柯文哲「前市長」，也真的冤枉黃韻玲。

苗博雅分析，柯文哲想把競選募款活動辦在北流，是想讓大家看到政績。但北流如果是政績，也是前台北市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲、前文化部長鄭麗君和蔡英文總統等共同政績。文化的基地正在辛苦的成長，不能接受柯把北流依法行政，拒絕競選活動申請，影射為太監政治打壓。台灣不需要塑造悲情、譁眾取寵的政治文化。