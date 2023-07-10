禁藥王x栗子及潮州土狗本週末將在台北市花博公園開唱。（StreetVoice街聲提供）

「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」將於本週末15、16日在台北市花博公園開唱，去年就來參演的芒果醬搞笑回憶當時：「第一次看到那麼多人，還以為大家走錯舞台了，舞台很酷，我們幾乎是被環繞的，後面也有人，而且有人丟1000塊上來！」團員們對今年的舞台更為期待，想起去年被熱到瘋狂卻又盡興的情景忍不住冷靜地提醒要前來的樂迷們：「安全的來、開心的回家，一起玩到最後，記得補充水分。」

今年活動分成7個舞台，由Leo王（評審）領軍，禁藥王x栗子（踢館魔王）、Multiverse、wannasleep 、Yappy、西屯純愛組、FRαNKIE阿法、蛋頭BG8LOCC、小卡比 、PINKCHAIN、Quanzo等在「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」揮灑嘻哈音樂魅力；入圍本屆金曲獎最佳新人的潮州土狗表示：「非常期待，過去我從來沒有參與過Park Park，能被受邀滿爽的。我跟禁藥王＆栗子肯定會炸掉舞台，7／15見！」將一起演出的栗子想先對樂迷說：「他媽的給我嗨起來！」

在大嘻哈時代十分搶眼的千禧世代女饒歌手Majin和E1and都是首次參加，E1and表示和Majin有特別準備秘密演出：「Park Park Carnival一直以來都邀請很多不同類型的歌手樂團，讓音樂圈保有更多的可能性以及多元性，我覺得一定會很好玩！」而Majin則迫不及待：「希望能趕快見到大家。」